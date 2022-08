Una pista seguita da settimane, poi congelata e ora più accesa che mai. L’input definitivo è arrivato dopo il meeting di mercato avvenuto ieri alla Continassa: sì,è l’innesto giusto per questa. Come racconta la Gazzetta dello Sport, a convincere il club bianconero c’è un dettaglio in più, il rapporto con il connazionale Dusan: “Tra i due c’è particolare feeling in nazionale e anche quest’aspetto sta incidendo nella scelta dei vertici della Continassa. Aggiungiamoci che la sua duttilità, con la capacità di rendersi utile anche in copertura, sta facendo pendere la bilancia in suo favore”.L’agente del calciatore, Alessandro, è in costante contatto con il club bianconero, per provare a sbloccare l’affare. Nel frattempo è congelato il passaggio di Kostic al West Ham:, e adesso che si è aperto uno spiraglio in questo senso, la volontà è di farlo diventare uno squarcio. Da parte sua, però, la Juventus è chiamata ad uno sforzo economico per avvicinare l’offerta degli Hammers da 15 milioni più bonus: “A Torino sono partiti dall’idea di mettere sul piatto 8 milioni di base con una scaletta per arrivare a 10 milioni. Ma è molto più. E anche con dei bonus? Questo è il punto nevralgico della questione”.