Compattarsi e unirsi di fronte alle difficoltà:. Fuori dal campo, l'incertezza regna, sia per chi comporrà il prossimo CDA bianconero (e i possibili ingressi in società come quello eventuale di Del Piero), sia per le vicende giudiziarie. Dentro il terreno di gioco invece, la Juve è chiamata a dare subito una risposta quando ripartirà il campionato. Ma da dove ripartire?e rappresentare una certezza per il futuro, a prescindere da tutto ciò che potrà succedere intorno.Tifosissimo della Juve fin da piccolo, come tutta la famiglia. Non lo ha mai nascosto. Ammirava da bambino le gesta di Buffon e Del Piero,ed entrare fin da subito nel cuore dei tifosi. E poi i giovani, ie come ha detto il fratello: 'Ha rifiutato United e Inter, la fede bianconera ha prevalso". Miretti invece, è stato preso d'esempio soli pochi giorni fa da Andrea Agnelli: "è alla Juve da quando ha 7 anni, mi disse metto la maglia della Juve e gioco"