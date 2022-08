Le strade dellae di Nicolònon si divideranno, almeno per ora. Lo assicurano i colleghi di Calciomercato.com, secondo cui i bianconeri hanno deciso di bloccare momentaneamente la cessione del centrocampista classe 2001, che sembrava destinato a unirsi alin prestito. Nelle scorse settimane il club brianzolo aveva trovato un'intesa di massima con la Vecchia Signora, i cui piani però sono cambiati in concomitanza con l'inizio del campionato.- In attesa di capire che cosa regalerà il mercato in entrata dopo il mancato passaggio di Adrienal Manchester United, Massimilianoha infatti individuato Rovella come il vice ideale di Manuelnel ruolo di playmaker davanti alla difesa. Le sue caratteristiche, più di quelle degli altri centrocampisti già in rosa, sembrano aver convinto l'allenatore, che potrebbe decidere di puntare su di lui con costanza per quella posizione. Quindi non sarà addio, ma il Monza non si rassegna: in casa Juve può ancora cambiare tutto.