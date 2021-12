. Se n’è accorto Massimiliano Allegri che in estate, fino all’ultimo giorno disponibile, ha riflettuto sull’opportunità di tenerlo aggregato al gruppo della Prima squadra o mandarlo in prestito, come alla fine è stato, al Vicenza., nonostante le difficoltà del club, ancorato all’ultimo posto in classifica.Tiro dalla distanza e capacità di inserimento, oltre che a visione periferica e lancio lungo e preciso a ribaltare il cambio. Destro e sinistro. Vede la porta, così come il compagno da servire con l’ultimo passaggio. Qualità esplose nel passaggio dalla Serie C alla Serie B– Secondo quanto riporta calciomercato.com: “Una nuova idea per la Sampdoria in vista del prossimo mercato di gennaio. Piace, e tanto, Filippo Ranocchia, gioiellino di proprietà della Juventus ma in prestito al Vicenza. Il direttore sportivo Daniele Faggiano vuole regalare un nuovo centrocampista al tecnico Roberto D’Aversa e le attenzioni si sono concentrate sul classe 2001 già punto fermo anche della Nazionale under 21 di Nicolato. Contatti in corso tra i due club, Ranocchia può essere la soluzione al caso Ihattaren che lasciato Genova per problemi personali. La Sampdoria si è attivata da giorni e vuole arrivare al traguardo, ma attenzione a un possibile derby di mercato con il Genoa, alla ricerca di nuovi rinforzi per il tecnico Shevchenko. In serie B si sono mosse Pisa e Monza, la partita è aperta anche se il Vicenza non vorrebbe privarsene con una missione salvezza da provare a realizzare nonostante le difficoltà della classifica.”