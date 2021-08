Oggi, lapaga alcuni errori di valutazione sul medio periodo e di costruzione della rosa. La sua parte, però, l’ha giocata anche la sfortuna.. La sua avventura in bianconero è stata costellata da problemi fisici e prestazioni non convincenti. Conseguenza naturale di tutto ciò, sembrerebbe essere la cessione e la comune convinzione che la fine di un ciclo sia arrivato. Il gallese, però, ha un contratto da 7 milioni a stagione che lo lega alla Vecchia Signora fino al 2023. In un mercato complicato e povero come questo, è difficile che una società possa sobbarcarsi questo tipo di spese.LA VOLONTA’ DEL CALCIATORE – Presa coscienza della mancanza di offerte concrete, soprattutto dalla Premier League dove sarebbe ritornato volentieri, Aaron Ramsey, secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport,. Per cominciare, il gallese è il maggior indiziato per una maglia da titolare a centrocampo nella prima di campionato contro l’Udinese, nel ruolo di regista. Inoltre,