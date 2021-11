Il centrocampista della, Aaron, è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della partita del Galles contro il Belgio e, tra le altre cose, ha parlato del suo spazio all'interno della squadra bianconera:"Voglio giocare di più. Non mi interessa quello che scrivono o dicono di me. Io so quanto sia importante giocare, con il Galles e con la Juventus. Voglio soltanto farlo il più possibile. Mi sento ancora nelle condizioni di poter fare grandi prestazioni e spero di riuscirci ancora per tanto tempo. Questo è il mio unico pensiero quando scendo in campo".Un messaggio netto e chiaro, indirizzato all'allenatore dellatus, Massimiliano