Se ne parla da anni, ed ecco che questa potrebbe essere la volta buona. Leandroè diventato una ghiotta opportunità di mercato per la, che lo segue da tempo e che continua a tenere gli occhi bene aperti su di lui, soprattutto ora che il, di fatto, lo ha scaricato, considerandolo di troppo per l'attuale progetto tecnico. Come riportato da Calciomercato.com, nemmeno la valutazione da circa 20 milioni di euro (trattabili) spaventa i bianconeri, che potrebbero imbastire un affare inserendo anche una contropartita tecnica, magari un Moiseche a Parigi non è mai passato di moda.La Juve vuole Paredes, Paredes vuole la Juve. L'argentino, che occupando la casella del regista sarebbe la ciliegina sulla torta del centrocampo di Massimiliano, ha ripreso da tempo a strizzare l'occhio alla Vecchia Signora (iniziando anche a seguirla sui social...), che oggi lo tenta ancora di più grazie alla presenza dell'amico e connazionale Angel. L'unico scoglio nella trattativa, dalle parti della Continassa, risiede nella necessità di fargli posto, di procedere con almeno una cessione pesante nel reparto per liberare spazio: Paule Manuela parte, di fatto sono tutti sacrificabili, daad Adrien, dall'ultimo arrivato Denisa Weston. Completata questa "missione", la strada che divide la Juve e Paredes non avrà più nessun ostacolo.