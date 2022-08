Proprio quando la Vecchia Signora stava fiutando un possibile addio di Gonzaloaveva individuato l'ex attaccante del Napoli come spalla ideale di Cristiano. All'epocaIl polacco aveva rifiutato il rinnovo di contratto a 4 milioni di euro netti a stagione ma era legato ai partenopei da una. Inoltre le trattative con De Laurentiis erano molto complesse. Nelle settimane successive è saltato anche il trasferimento di Milik alla Roma che avrebbe portato alla Juventus. Così Milik finisce. Inoltre riceve una multa da circa un milione per all’ammutinamento e per aver sponsorizzato il proprio ristorante, contravvenendo alle disposizioni sui diritti d’immagine.A gennaio 2021 però si fa sotto ilche vuole il bomber polacco., per questo propone una clausola che ne. Arek si oppone e per la buona riuscita dell'operazione ecco che il Marsiglia accetta di inserire una percentuale del 30% in caso di cessione dell'attaccante a qualsiasi club.Lo scorso anno Morata è rimasto alla Juventus, altrimenti sarebbe ritornato di moda Milik. Ora, come riferisce la Gazzetta dello Sport,