E' cominciata la settimana che chiamerà nuovamente la Juventus ad essere impegnata in Europa, dato che giovedi sera allo Stadium si presenterà il Nantes per disputare l'andata degli ottavi di finale dell'Europa League. Gara che si rivelerà fondamentale ai fini della stagione dei bianconeri, ora al centro di una vera e propria bufera in virtù dell'inchiesta plusvalenze, dalla quale è arrivata la penalizzazione dei 15 punti e che di conseguenza ha catapultato Madama nelle zone basse della classifica.- Posizione che da sempre non appartiene al mondo Juve, la quale sta sperando una risalita verso la zona europea che al momento la vede distante appena un punto dalla Conference League. Piazzamento non soddisfacente per una squadra che da sempre è abituata ai massimi palcoscenici a livello internazionale e che per la prima volta dopo 10 stagioni potrebbe non partecipare alla prossima Champions League. A dirla tutta le speranze sono ridotte al lumicino, ma c'è ancora una corsa che porta alla stazione da cui partirà il treno che arriva in Champions e la porta di accesso passa proprio dall'Europa League. In caso di vittoria del secondo trofeo più prestigioso a livello europeo, infatti, la Vecchia Signora si garantirebbe di diritto un posto nell'Europa che conta.- Questo ovviamente sarebbe il massimo a cui potrebbero puntare i bianconeri, che salverebbero totalemente una stagione che sembra di per se compromessa e non per mancanze o lacune dei giocatori allenati da Allegri, che si avevano dimostrato delle difficoltà iniziali, ma che al momento sarebbero comunque la seconda migliore squadra del campionato, sentenze permettendo.