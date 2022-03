Sarebbe ingenuo pensare che Allegri abbia scoperto oggi della situazione Dybala, ovvero della decisione della Juventus di non rinnovare il contratto. A dir la verità, negli ultimi tempi le sue parole sembravano prevedere, in qualche modo, quello che è stato l’epilogo. Epilogo che, però, da questo pomeriggio è diventato materiale e ha preso la forma di una patata rovente, che dal tavolo delle trattative della Continassa passa alle mani del tecnico livornese. Sì, perché adesso l’interrogativo è: Dybala sarà l’arma in più o l’arma in meno di questo finale di stagione.



A scanso di equivoci, nessun dubbio sulla professionalità del calciatore. Certo che, però, un addio così doloroso e arrivato nei modi che abbiamo raccontato durante la giornata, non può non lasciare degli strascichi, a livello mentale. Quanto può essere difficile dare il massimo per il club che ha deciso di recidere i rapporti? Un motivo, in realtà, c’è e viene in soccorso di Allegri. Paulo Dybala, ad oggi, è un calciatore senza contratto che avrà l’opportunità di mettersi in vetrina, per farsi ammirare e strappare il migliore degli accordi, per il prossimo futuro. Inoltre, il prossimo novembre ci saranno i Mondiali e la Joya vuole guadagnarsi il posto nei convocati di Scaloni, questo passa anche dalle prestazioni offerte nel finale di stagione. Un bel rompicapo, per l’allenatore della Juventus; l’opportunità per scoprire quale potrà essere il contributo del numero 10 arriverà presto, dallo scontro diretto contro l’Inter.