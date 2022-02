Si è preso la titolarità, si è preso le chiavi dello spogliatoio, può ritagliarsi un ruolo sempre più importante nella storia moderna della Juventus. Come abbiamo rimarcato più volte, de Ligt è un leader fatto e finito: lo era all’Ajax, quando microfono in mano arringava le folle; lo è a Torino dove, più volte, ci ha messo la faccia, davanti le telecamere, quando le cose non sono andate per il meglio, prendendosi anche le sue responsabilità.



Insomma, uno così è raro da trovare e chi ce l’ha punta a tenerselo stretto. Juventus compresa che, come riporta oggi Tuttosport, starebbe lavorando con l’entourage del calciatore ad un prolungamento di un anno della scadenza del contratto, dal 2024 al 2025. Ad oggi il centrale olandese ha una clausola rescissoria di 120 milioni ed è chiaro che, come da mantra societario, se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, la Juve si siederebbe al tavolo delle trattative. Attenzione, allora, ad un possibile all-in del Barcellona che, da sempre, ha più di un occhio di riguardo per de Ligt.