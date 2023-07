Balzo avanti, fino in cima alla lista dei desideri della Juventus.della squadra bianconera e, d’altronde, il piano era chiaro da settimane. Quello che filtrava dalla Continassa, infatti, era che la dirigenza avrebbe provato ad inserire un ulteriore pedina nella mediana, nonostante il rinnovo di AdrienUn mezzo passo falso c’è stato: l’annullamento dell’amichevole contro il Barcellona ha impedito un contatto diretto tra le parti. Poco male, le due squadre alloggiano vicine e, comunque, nulla vieta che ci si senta per telefono. Il lavoro in questo senso è continuo e, come riporta calciomercato.com,: “La richiesta dei blaugrana resta di circa 20 milioni per una cessione a titolo definitivo, aprendo alla possibilità del prestito con obbligo di riscatto facile da raggiungere. In tal senso la Juve è pronta a spingersi attorno ai 15 milioni, l'inserimento dei proverbiali bonus possono ridurre o annullare la distanza in termini di valutazione complessiva, rimane più delicata la questione della formula: prestito con diritto o obbligo vincolato a importanti obiettivi da raggiungere”.Il vero nodo da sciogliere, a questo punto, resta. La convinzione è quella di poter convincere Xavi e tornare in qualche dentro il progetto tecnico blaugrana. Il piano B, invece, sarebbe quello di esplorare il ricco mercato della Premier League, senza chiudere completamente le porte a quello arabo. “Il progetto della Juve però è ambizioso e”.