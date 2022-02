"La classifica è molto veritiera in merito e penso che tutto sia ancora aperto. Considero anche l'Atalanta e la Juventus, oltre a Milan e Napoli, due squadre molto forti. La Juventus in estate era la mia favorita, negli ultimi due mesi ha avuto un gran percorso e ha fatto un ottimo mercato, per questo anche la Juventus può competere da qui alla fine". Queste le parole di Simone Inzaghi oggi, in conferenza stampa. Parole che vorrebbero rimettere la Juventus tra le pretendenti finali allo scudetto. Insomma, il faraonico mercato di gennaio dei bianconeri un primo effetto lo ha di certo sortito. Ma la rincorsa scudetto, per la Juventus, è davvero possibile? A fare i conti ci ha pensato calciomercato.com:



PAROLA AI NUMERI - Facciamo due conti. La Juve ora ha 42 punti in 23 partite. Ciò significa che nella migliore delle ipotesi, cioè vincendo tutte e 15 le partite rimanenti, i bianconeri concluderebbero il campionato a quota 87 punti. Passiamo all'Inter, che al momento ha 53 punti in 22 partite (deve ancora recuperare il match con il Bologna): con 12 vittorie e 4 sconfitte in 16 partite, i nerazzurri arriverebbero a 89 punti. Due punti in più di quanti ne farebbe la Juve vincendo tutte le partite. E potendosi permettere ben 4 sconfitte in 16 giornate, a fronte dell'unico KO rimediato finora (con la Lazio) in 22 turni. Tutto può accadere nella vita e nel calcio, ma i numeri rendono l'idea del fatto che lo stessa Inzaghi creda poco a quello che ha detto sulla Juve, e che le motivazioni della sua frase siano in realtà quelle sopra elencate.

IL CALENDARIO - Per concludere, guardiamo il calendario di Inter e Juve da qui alla fine del campionato (in maiuscolo le partite in casa): Inter: MILAN, Napoli, SASSUOLO, Genoa, SALERNITANA, Torino, FIORENTINA, Juventus, VERONA, Spezia, ROMA, Udinese, EMPOLI, Cagliari, SAMPDORIA (più il recupero con il Bologna in trasferta).



Juve: VERONA, Atalanta, TORINO, Empoli, SPEZIA, Sampdoria, SALERNITANA, INTER, Cagliari, BOLOGNA, Sassuolo, VENEZIA, Genoa, LAZIO, Fiorentina