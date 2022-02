Lo si sapeva dal momento del sorteggio. Certo, poteva andare peggio, ma il Villarreal è cliente scomodo e dalle parti di Zingonia ne sanno qualcosa. Dopo stasera, però, lo scoglio si alza ulteriormente, perché per Massimiliano Allegri è emergenza di uomini. La Juventus esce dal Derby della mole contro il Torino con 1 punto e 3 giocatori in meno. Rugani, infortunato prima del fischio d’inizio, Pellegrini, uscito al 46’ per un problema al ginocchio e Dybala, costretto al cambio intorno al 55’ per un sospetto affaticamento muscolare al flessore sinistro. Le loro condizioni saranno da approfondire, nelle prossime ore, ma sembra difficile vederli in campo martedì sera contro il Villarreal dal primo minuto. I tre si presenteranno domani al JMedical per le visite di rito. Dybala dovrebbe andare verso la convocazione, come Rugani. Da valutare, invece, Pellegrini.



Allegri è rimasto abbottonato nel post partita: “Dybala non dovrebbe avere niente di grave, ha sentito indurire, sugli altri ancora non so”. In tutto questo, l’unica buona notizia è il rientro di Danilo, in un reparto che dovrà fare a meno, se non in caso di recuperi dell’ultima ora, di Bonucci, Chiellini, Rugani (comunque più vicino alla convocazione) e Pellegrini. Insomma, il campanello d’allarme suona forte, dalle parti della Continassa, e lo scoglio ottavi di Champions League si alza ulteriormente.