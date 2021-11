Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Mohamed. Non poteva essere altrimenti, dopo che il trequartista olandese è scomparso dai radar di, per tornare in Olanda. Si è parlato di depressione, della volontà di lasciare il calcio giocato, dei problemi familiari che lo hanno colpito negli ultimi anni. Dopo tanto parlare, però, adesso la palla passa al calciatore stesso che, solo ieri, è ricomparso sui social con una storia pubblicata su Instagram. Primo, piccolo, passo del rilancio.LA MOSSA – La storia pubblicata su Instagram ritraeva il calciatore in un centro sportivo della città olandese di Utrecht. Proprio qui,. Secondo quanto riporta calciomercato.com,, che cura gli interessi di Frenkie de Jong e Donny van de Beek. Dursun è un agente specializzato nel panorama calcistico olandese e questo, insieme alla volontà di tornare ad Utrecht, sembrerebbe indirizzare il giocatore verso un ritorno nei Paesi Bassi. Per quel che riguarda il suo futuro, però:. Toccherà alla squadra sport bianconera decidere se agevolare il trasferimento con un nuovo prestito oppure se svincolare del tutto Ihattaren chiudendo questa breve parentesi costata comunque 2 milioni di euro di commissioni e 1,9 di costo del cartellino.”