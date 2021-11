Un eterno ripetersi.. Tornato a Torino si ripresenta, e ormai è diventato tristemente un classico, un problema fisico che potrebbe tenerlo fuori dai convocati del prossimo impegno della. Stando a quanto dichiarato da Massimiliano, oggi in conferenza stampa : “Dovrò valutarlo. Ieri ha avuto un risentimento al flessore. Lo valuteremo, vedremo se sarà a disposizione”.Si aspetta che la lista dei convocati sia diramata, quindi, per scoprire il destino del centrocampista gallese. Sui social, però, i tifosi bianconeri stanno già dimostrando di aver ampiamente perso la pazienza. Tra i tanti messaggi – l’hashtag #Ramsey è arrivato anche in trend topic -,