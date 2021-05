3









Una vittoria importantissima, perché fa morale, perché arrivata contro l'Inter e, soprattutto, perché mantiene viva la rincorsa alla Champions League. L'ambiente Juventus tira un sospiro di sollievo e, anzi, rilancia. Ora è tempo di pensare al doppio obiettivo: la finale di Coppa Italia e uno dei posti rimasti in classifica che garantisca l'accesso alla Champions League anche se, questo, non dipende più solo dalla Juve. Nonostante questo, sui social, i tifosi stanno dimostrando di crederci fino alla fine, fino al 90esimo della partita contro il Bologna. A questo, si aggiungono i commenti all'arbitraggio disastroso di Calvarese.



