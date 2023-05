La presenza di Antonio Conte all’Allianz Stadium in occasione di Juventus-Milan non poteva passare sotto traccia. Il tecnico, capace di vincere tre scudetti a Torino tra 2011 e 2014, è senza panchina dopo la rescissione con il Tottenham e secondo i betting analyst è in pole - in caso di addio di Allegri - a 7,50, seguito da Zinedine Zidane offerto a 8 volte la posta. Sempre a quota 8,, prende piede l’ipotesi Raffaele Palladino, attuale tecnico del Monza ed ex calciatore bianconero, uno delle sorprese più liete dell’ultima Serie A. Più staccato Paolo Montero, attuale tecnico della Primavera, a 12, seguito da Gian Piero Gasperini, ex mister della Primavera juventina, dato a 15 mentre il ritorno in Italia di Roberto De Zerbi, protagonista della prima storica qualificazione del Brighton alle coppe europee, è proposto a 20.