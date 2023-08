C'è una novità nella trattativa tra Juve e Chelsea per Lukaku-Vlahovic. L'infortunio accusato da Nkunku infatti, che dovrà stare fermo a lungo, mette ibianconeri in una posizione di maggior forza, sapendo che adesso il Chelsea ha un motivo in più per dover fare lo scambio tra i due centravanti. Lo riferisce Tuttosport.