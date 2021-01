2







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

E adesso? Adesso sono 9 punti in 8 giorni, e forse è la prima Juve che può dirsi continua, mentalmente forte, in grado di risolvere pure le avversità con fiducia. Adesso inizia la vera rincorsa, quella che domenica sera ha bisogno di un altro colpo da Maestro - maiuscola non per caso - per sbaragliare tutte le piccole incertezze accumulate sinora, pure in quest'ultima sfida con il Sassuolo, ripresa con tenacia e non di certo con qualità. Servirà altro con l'Inter, è palese. Servirà un nuovo atteggiamento e forse un paio di soluzioni diverse. Servirà soprattutto fare la conta, per Andrea Pirlo: perché gli stop di Dybala e McKennie - in aggiunta ai positivi - peseranno inevitabilmente sui prossimi passi del cammino. E questa Juve è costretta a correre per non inciampare.



DA ADESSO IN POI - A proposito di corsa: sembrava fluida quella di Alvaro Morata, impiegato poco meno di una dozzina di minuti e messo in fiducia - più che in condizione - per la vera sfida che dovrà affrontare settimana prossima, dal primo minuto contro l'Inter. Quel che è certo è che tanto peserà sulle spalle di Kulusevski, apparso in palla ma ugualmente da settare dal primo minuto. Dunque, il domandone: con il Genoa ci sarà Cristiano Ronaldo? Anche perché è difficile trovare alternative in questo momento. O meglio: è impossibile trovarne una che non sia attingere dalle formazioni giovanili. Comunque, il rientro dello spagnolo toglie anche dall'imbarazzo dei trequartisti: non c'è più necessità del doppio incursore, ne basta mezzo. Magari, una chance per Portanova.



SITUAZIONI DELICATE - Tutto dipenderà ovviamente da ciò che emergerà dagli esami dei due giocatori. Se per McKennie non sembrava persistere preoccupazione, su Dybala i discorsi da fare sono diversi e più profondi. Viaggiando di sensazioni, è solo un peccato che Paulo si sia ritrovato nuovamente da solo, sul ring, e davanti la sfortuna. Aveva dato sensazioni belle, pulite, di un giocatore sulla via del recupero. Non continuo, ma finalmente nel vivo. Si accompagnerà in infermeria a Cuadrado, De Ligt e Alex Sandro, positivi al Covid. E' una Juve dannata, nonostante abbia domato il diavolo in sé.