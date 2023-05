420 minuti in Serie A e il primo gol; 41’ in Champions, 18’ in Europa League e 60’ in Coppa Italia. 1.031 totali se si sommano le presenze in Serie C e in Coppa Italia di Serie C con la Next Gen. Con questo bottino, si avvia alla conclusione anticipata la stagione in maglia bianconera di MatiasDopo un tira e molla con la, infatti, è arrivata la decisione ufficiale. Matias Soulé, autorizzato proprio dal club bianconero, risponderà alla convocazione dell’per il Mondiale di categoria. Al contrario, per esempio, di un talento generazionale come Garnacho che non ha avuto il via libera del Manchester United. Considerato che la competizione inizierà il 20 maggio, e avrà luogo proprio in Argentina,