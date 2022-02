Suona il campanello d'allarme, in casa Juventus. Il reparto difensivo è, adesso, ridotto ai minimi storici e Allegri è stato costretto a schierare una difesa raffazzonata, contro il Torino. Prima del fischio d'inizio, infatti, Rugani ha alzato bandiera bianca ed è stato sostituito da Pellegrini. Al 46' lo stesso Pellegrini è stato sostituito - al suo posto De Sciglio -, per un problema al ginocchio. Le loro condizioni saranno valutate e approfondite nelle prossime ore, ma intanto aumentano i problemi nel reparto, con le indisponibilità già registrate di Chiellini e Bonucci, che comunque proverà a recuperare per martedì. Contro il Villarreal rientrerà Danilo, ma con gli uomini contati la difesa di Allegri sembra già schierata.