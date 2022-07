Quanto successo nella passata stagione lo insegna:, perché servono a fare ritmo, a indirizzare il torneo e, soprattutto, a non perdere punti preziosissimi per la vittoria finale. Questo vale ancora di più in una stagione unica come questa, con il torneo spezzato in due dal Mondiale.Ad agosto si giocheranno 4 giornate di Serie A, 12 punti in palio, per la, contro. 12 punti da conquistare, per mettere un punto e voltare definitivamente pagina rispetto all’anno scorso.Per dare uno scossone, per cambiare e migliorare ciò che non ha funzionato, sono stati essenzialmente due i “filoni” percorsi dal club. Il primo sono gli assist per, sarà in particolare Di Maria l’incaricato di svolgere questo compito. Il secondo sono i gol dal centrocampo e qui arriva la nota dolente, ancor prima che il campionato cominci. Sono due i profili che dovranno adempiere a questi compiti:, entrambi infortunati e costretti a saltare l’inizio della stagione. In questo senso, quindi, è già emergenza, è già infermeria piena. I gol dalla mediana sono un tema in casa Juventus, a questo punto una soluzione può arrivare dal mercato che termina a fine agosto.