Il giallo è arrivato, e Manuelsarà costretto a saltare l'importante sfida di campionato contro la Salernitana. A prendere il suo posto sarà Hans, il quale, in questa fase della stagione, si conferma come vice Locatelli alla Juventus. Un'opportunità per il giovane talento dimostrare il proprio valore in un contesto di alto livello. Tuttavia, la sua permanenza potrebbe essere temporanea, considerando la prossima doppia sfida tra Coppa Italia e Serie A contro la sua ex squadra. Nicolussi Caviglia potrebbe nuovamente trovare nuove opportunità altrove.