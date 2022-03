Intervenuto in conferenza stampa, sollecitato dai giornalisti presenti, Massimiliano Allegri ha risposto alla domanda sulla lunga lista di infortuni di Paulo Dybala:



TUTTI GLI INFORTUNI DI DYBALA - "C'è una motivazione? A saperlo, avremmo risolto. Stiamo valutando tutte le cose fatte, sia con i preparatori che con i dottori. Non solo su Dybala, ma per tutti: capitano quelli muscolari, vediamo da cosa possono dipendere, c'è la componente psicologica, fisica, ci sono tante cose. Stiamo vedendo per capire quali sono le problematiche".