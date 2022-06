Siamo ai dettagli. E quando si parla di dettagli, ci si riferisce alla burocrazia, ai passaggi obbligati prima della firma sul contratto e la campagna comunicativa che accompagna l’ufficialità. Parliamo del Pogback, il ritorno di Paul Pogba a Torino, per vestire la maglia della Juventus.



Tra i passaggi obbligati, la sfilata al JMedical, per le tradizionali visite mediche, prima del viaggio nelal sede centrale della Continassa, per la firma sul contratto. Secondo quanto riporta Sportitalia, le visite mediche di Pogba sarebbero già state programmate e potrebbero svolgersi già sul finire di questa settimana.