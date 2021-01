La cessione in prestito di Odegaard all'Arsenal può cambiare il futuro di Isco al Real Madrid. Sullo spagnolo è sempre attenta la Juventus, che lo segue da inizio stagione quando Andrea Pirlo lo aveva chiesto appena arrivato sulla panchina bianconera. Era lui, infatti, il primo nome del nuovo allenatore. Obiettivo complicato ieri come oggi, perché secondo quanto riporta Defensa Central le Merengues hanno deciso di non cedere Isco dopo l'addio di Odegaard.