Adesso sì, c’è bisogno di tutti; c’è bisogno che lasia sempre più reale e meno virtuale. Serve per far sì che l’idea di una rimonta sul Napoli non resti un sogno e per provare l’exploit in Europa League. I giovani hanno dimostrato di poter fare le veci dei grandi e di non farli rimpiangere, ma il contributo della vecchia guardia sarà necessario visto il calendario fitto e i momenti di difficoltà che, inevitabilmente, arriveranno. Tra gli altri, c’è bisogno della personalità, dell’estro, della qualità dell’abitudine ai big match di Angel, grande acquisto della campagna estiva che a Torino si è visto poco e nulla.Come per il connazionale, anche per il FIdeoe, probabilmente, uno spezzone di partita nel finale. Niente da fare, l’ennesimo infortunio a fermarlo:nella rifinitura e ritorno in bianconero rimandato. Come raccontato da Massimiliano Allegri nel post partita: “, sembra stia meglio anche se era ancora un po’ dolorante. Angel è un giocatore straordinario, un giocatore che ha una qualità fuori dal comune, è normale che come tutti gli altri deve stare bene. Ora è tornato, stava bene, purtroppo ha preso questa botta, quindi speriamo di averlo a disposizione”.