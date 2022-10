Dopo la disfatta di Haifa, Andreasi presentò di fronte le telecamere per mandare un messaggio forte a tutti i componenti dello staff Juve e, allo stesso tempo, confermare Massimilianoalla guida della squadra. Non è cambiata la linea nemmeno dopo la trasferta di Lisbona che ha certificato l’uscita di Madama dalla Champions League:. Il mercato per avere un instant team, ma l’impatto dei nuovi è stato nullo, se non negativo in alcuni frangenti. I tanti infortuni e dubbi sulla preparazione e il lavoro quotidiano, alcune scelte di formazione come le tre panchine di fila di Milik. Tutti motivi che fanno puntare il dito in direzione Allegri che secondo la Gazzetta dello Sport: “al momento non rischia e lo scenario più vicino alla realtà è che il divorzio tra Max e la Juve possa avvire a giugno se non si raggiungerà l’obiettivo minimo (il quarto posto),. Il tecnico ha ancora 5 partite fino alla sosta: se dovesse fallire anche l’Europa League e perdere altro terreno in A (dove dovrà affrontare Inter e Lazio), allontanandosi pericolosamente dalla zona Champions, allora qualche valutazione verrà fatta, per cercare di capire se è più rischioso andare avanti o rassegnarsi al cambio in corsa (inusuale per gli Agnelli) per evitare nuove perdite sanguinose”.