Laè sbarcata negli Stati Uniti e tra allenamenti ed amichevoli prestigiose si prepara all'inizio della stagione 2022/2023. Stagione che dovrà, necessariamente, vedere i bianconeri tornare a vincere. Come sottolinea il Corriere dello Sport: "La Juve ha una sola e chiara missione: tornare a vincere. È l’unica via percorribile e Allegri ne è perfettamente consapevole: pure per lui i jolly sono finiti, pure lui non può più sbagliare. Soprattutto dopo che la società ha esaudito finora tutte le sue richieste, garantendogli i rinforzi che gli permettano di costruire una squadra a sua immagine. Max ha chiesto qualità, esperienza e leadership, da innestare in un gruppo giovane che ha denotato carenze da questo punto di vista".