Non è l’inizio che i tifosi dellasi sarebbero aspettati. Certo, sempre meglio di quello della passata stagione, ma dopo un mercato su misura il gioco dei bianconeri ancora non convince e la Vecchia Signora stenta a decollare. Come racconta la Gazzetta dello Sport, però,: “lui continua a vedere il bicchiere mezzo pieno. Il manifesto del pensiero allegriano è una frase pronunciata a fine conferenza stampa: «Vedrete che con un po’ di pazienza arriveremo»”.Quello che chiede Allegri in questo momento, quindi, è pazienza: la stagione è una maratona e non una corsa sui 100 metri: “”.. Lo scorso anno, a questo punto, la Juventus aveva subìto 8 gol, oggi solo 2 e in tre occasioni la porta è rimasta inviolata. Oltre a questo, però, la convinzione del tecnico livornese è che la vera Juve, la sua Juve, si vedrà solo nel 2003 al rientro delle punte di diamante: Pogba e Chiesa, il salto di qualità tanto agognato. Il problema, però, persiste, soprattutto in una stagione particolare come questa: