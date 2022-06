Come racconta Gazzetta, Ramsey rientra dal prestito ai Rangers e in due stagioni e mezzo non ha lasciato grandi tracce nel calcio italiano. La Juventus sa che l’unica soluzione è la risoluzione, perché tra acciacchi e poche partite giocate venderlo anche a basso costo è praticamente impossibile. Per questo ha già avviato i contatti con il suo agente per trovare un punto d’incontro. Il gallese ha ormai accettato l’idea ma per andarsene con un anno d’anticipo (ha un contratto fino al 2023) vuole una buonuscita di circa 3 milioni. Si tratta ma ormai la soluzione è vicina, la Juventus risparmierebbe così almeno 5 milioni (con i bonus il centrocampista arriva a 8 di stipendio).