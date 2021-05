L’avventura di Aaron Ramsey alla Juventus potrebbe essere giunta alla fine. I tanti infortuni l’hanno messo fuori causa più e più volte, senza mai risultato un fattore determinate per la squadra. Inoltre pesano i 7 milioni di euro di ingaggio, altro motivo che spinge la Juve a metterlo sul mercato. In Premier League c’è richiesta, la proposta dell’Everton è seria e intrigante, ma il gallese lascerebbe la Vecchia Signora solo per un bis all’Arsenal.