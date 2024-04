Contratto lungo, rendimento ad oggi deficitario, per Milik le vie del mercato potrebbero offrire vie d'uscita sia alla Juventus che al giocatore, che però a Torino, va detto, si trova molto bene. La scadenza è 2026, il margine per incassare anche una cifra minima che pareggi i 7 milioni pagati per lui esiste. Non è un caso che Giuntoli stia cercando sul mercato un centravanti con caratteristiche simili. Lo riporta calciomercato.com. In stagione Milik ha trovato poco spazio, soprattutto da novembre in avanti. Solo tre gol in 26 presenze in campionato, a cui si aggiunge la tripletta in coppa italia.