Antoine Griezmann è uno dei tanti sogni di mercato accostati a una big come la Juventus. L'attaccante francese sarebbe sicuramente un colpo di gran qualità per una società che voglia migliorare il proprio reparto offensivo. Tuttavia il club bianconero sembra che debba rinunciare alla velleità di ingaggiare Griezmann: secondo Sport, lui in persona ha comunicato alla dirigenza del Barcellona di essere disposto a essere cedutoUn proposito "romantico" che sembra tagliar fuori definitivamente la Juve.