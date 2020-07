Uno dei giovani più interessanti nel panorama europeo è senza dubbio il classe 2001 Mason Greenwood, divenuto uno dei giocatori offensivi più determinanti del Manchester United. Per questo motivo è seguito da molti club di prestigio, tra cui la Juventus. Ma per lo stesso motivo, lo United ha intenzione di blindarlo con un nuovo contratto. Come spiega il Daily Mirror, infatti, Greenwood ha già firmato lo scorso ottobre un quinquennale, ma grazie alle sue prestazioni eccellenti ha di fronte a sé la prospettiva di un nuovo accordo, che gli raddoppierebbe lo stipendio.