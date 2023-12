Hanno fatto scalpore oggi le parole di Massimilianoin conferenza stampa quando gli è stato chiesto se fosse stanco. Questa la sua risposta:, sicuro, convinto. Senza lasciare spazio ad eventuali dubbi. La risposta è chiara: non pensa né a diventare dirigente né tantomeno a lasciare la guida della Vecchia Signora. Cambierebbe la situazione in caso di Scudetto? La risposta è no. Partendo dal presupposto che la lotta con l'Inter di Simone Inzaghi è molto complessa. L'ingaggio percepito da Max è elevato, circa 9 milioni a stagione e il suo contratto lo lega a Madama fino al 2025.La Vecchia Signora quindi non si libererebbe di Allegri, la richiesta sarebbe troppo elevata. L'unico modo in cui la Juve potrebbe cambiare guida tecnica sarebbe in caso di decisione di Massimiliano Allegri al termine della stagione. Oppure, qualora non raggiungesse l'obiettivo di qualificazione alle coppe europee che, al momento, sembra essere un incubo lontano. Nonostante l'arrivo di Giuntoli, nonostante il mercato "low cost", nonostante i guai degli ultimi mesi e anni, Massimiliano Allegri alla Juventus si diverte, come non accadeva da prima dell'approdo di Maurizio Sarri.