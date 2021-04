Il terremoto Superlega, che ha scosso il calcio negli ultimi giorni, potrebbe avere ripercussioni pesantissime soprattutto in Italia. Andrea Agnelli, uno dei promotori insieme a Florentino Perez della nuova manifestazione, potrebbe pagare il prezzo più alto fra i massimi dirigenti calcistici. Non è un mistero che il futuro del presidente bianconero sia contornato da nubi e incertezze: un epilogo incredibile e inatteso se si pensa che, appena una settimana fa, Agnelli non solo era presidente dell’ECA, l’Associazione dei Club Europei, ma anche uno dei più legati al numero uno dell’UEFA, Alexander Ceferin. Adesso, dopo aver lasciato la carica europea sostituto dal numero uno del PSG Al-Khelafi, il massimo dirigente juventino rischia di decadere anche dalla sua carica in bianconero. Secondo gli esperti, infatti, l’addio da parte di Andrea Agnelli alla Juventus è in quota a 2,25. John Elkann, cugino dell’attuale numero uno della Juventus, sta vivendo ore di riflessione sul da farsi e si è preso un po’ di tempo prima di sciogliere le riserve. La Superlega, che avrebbe dovuto lanciare i top club europei nel futuro, rischia di diventare un pericoloso boomerang per coloro che vi avevano aderito.