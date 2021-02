La Juventus rischia di perdere a zero Radu Dragusin, il difensore classe 2002 in scadenza di contratto a giugno e che Pirlo ha appena portato in prima squadra. Sul giocatore ci sono tre club pronti a prenderlo a parametro zero, tra i quali c'è anche l'Atalanta in Italia. Gli altri, sono il Lipsia in Bundesliga e il Newcastle in Premier League. La Juventus farà la sua offerta per blindare il talento romeno, ma se non si dovesse trovare l'accordo ecco i tre club pronti a inserirsi.