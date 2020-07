Un addio in dirigenza. Ve l'avevamo anticipato, adesso i tempi sono più che maturi: Filippo Fusco, direttore tecnico dell'Under 23, lascerà la Juventus. Scrive Gazzetta: "Nel weekend invece la Juve ufficializzerà l’addio a Filippo Fusco, il dirigente che assieme all’allenatore Fabio Pecchia ha costruito l’ultima, ottima stagione della Juventus Under 23: vittoria in Coppa Italia di Lega Pro, playoff conquistati e valorizzazione di calciatori come Fagioli e Dragusin. Non è arrivata la promozione in Serie B ma tanti dei ragazzi della seconda squadra sembrano pronti per una carriera in A o in B".