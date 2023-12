Non è un mistero che la Juve nelle ultime settimane abbia messo nella lista dei possibili rinforzi di qualità per gennaio ancheErik ten Hag. Un'opportunità da cogliere in prestito, con parte dell'ingaggio pagata dai Red Devils; queste le condizioni necessarie anche se potrebbero non bastare. Dalla Germania infatti, ed in particolare SportBild, parla con insistenza delin un'operazione che potrebbe coinvolgere anche altri giocatori.Si capirà più avanti se i bianconeri saranno costretti a cancellare il suo nome nella lista di mercato ma anche fosse così, il piano della dirigenza non cambia.che possa dare variazioni a Massimiliano Allegri. Chi? Berardi è il grande obiettivo ma quasi impossibile a metà stagione. Sudakov il talento che il club visiona da tempo. Adzic del Podgorica è una pista concreta ma più per il futuro che per il rinforzo immediato. Giuntoli è al lavoro, Sancho o no, si proverà a prendere anche "quel" giocatore lì.