Dalla Spagna continuano a circolare voci secondo le quali Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus in estate, con una stagione d'anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto fissata per il 2022. Secondo quanto racconta As, le piste più concrete sarebbero quelle che portano al Psg e al Manchester United. Ad uscire dalla corsa per l'attaccante portoghese, invece, sarebbe proprio il Real Madrid dove è appena tornato Carlo Ancelotti.