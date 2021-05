di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Un incontro, forse definitivo, in cui a Fabio Paratici sarà formalizzato l'addio, a un mese dalla scadenza naturale del contratto. Il CFO bianconeri si appresta a vivere l'ultima giornata a capo dell'area sportiva della Juventus: dopo 11 anni, prima al fianco di Marotta, poi in piena autonomia, Paratici sarà libero di cercarsi un'altra squadra, di immaginare un futuro con colori diversi.



LA GIORNATA - Intanto, in zona Stadium, avrà in mattinata l'incontro con il Presidente Agnelli e i vertici societari, in cui le parti faranno una valutazione definitiva della stagione e sanciranno l'addio al direttore. Che piace sempre alla Roma, che ha proposte dall'estero e che il sentore dell'addio l'aveva percepito ormai da tempo. Prima dell'Assemblea degli azionisti di domani, la Juve decide un tassello fondamentale della rivoluzione a cui è chiamata: saluta Paratici e chiude definitivamente un ciclo, anche in termini societari.



IL FUTURO - Al suo posto, in pole c'è Federico Cherubini, con Giovanni Manna - attuale direttore sportivo della Juve Under 23 - promosso in prima squadra. Tognozzi, scouting manager dei giovani, è un nome caldo per la nuova dirigenza.