Tra due mesi esatti scadranno i contratti dell'area sportiva bianconera, quello di Paratici su tutti. Una questione da affrontare, tra rinnovo e rivoluzione. Una situazione che calciomercato.com descrive così: "Se Alessandro Nasi guida per distacco la corsa dei possibili eredi di Agnelli, più confuso il toto-nomi per il dopo Paratici. Sale e scende il nome di Igli Tare, si fa spazio quello di Cristiano Giuntoli, rimbalza la voce legata a David Trezeguet fresco di diploma, in una fase che vede l'amarcord regnare si consolida pure la suggestione di Beppe Marotta. Piuttosto si rafforza la posizione di Federico Cherubini, che già la scorsa estate è sembrato vicino all'avvicendamento con Paratici, strada facendo ha ricevuto una promozione interna e gode della stima di tutti anche per la sua capacità di evitare la luce dei riflettori: se pure dovesse arrivare il ribaltone che da più parti si dà per vicino, proprio Cherubini potrebbe rappresentare l'anello di congiunzione tra vecchia e nuova gestione. Sei partite e due mesi alla fine della stagione, alla Juve può succedere di tutto. O magari nulla: ma sarebbe forse ancor più clamoroso".