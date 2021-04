Alti e bassi per Dejan Klusevski alla sua prima stagione alla Juventus. Lo svedese ha cambiato spesso ruolo giocando anche da seconda punta in mancanza di un'alternativa in quella posizione. Nelle ultime settimane si è fatto avanti il Manchester United per capire se ci sono possibilità per fare un tentativo per il classe 2000 ex Atalanta, ma la Juve non ha nessuna intenzione di privarsi del giocatore. La società punta forte su Kulusevski che è uno dei giocatori sui quali costruire la squadra del futuro.