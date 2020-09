1









Gonzalo Higuain saluta definitivamente la Juventus. L’argentino ha raggiunto l’accordo con il club per la risoluzione del suo contratto: trovata l’intesa in termini economici, con il Pipita che si libera dai bianconeri e vola negli Stati Uniti per firmare con il suo prossimo club, l’Inter Miami, in MLS. Dalla Juve arriverà una buonuscita di 4 milioni di euro, ovvero leggermente superiore alla metà dell'ingaggio che gli sarebbe spettato per questa stagione.​