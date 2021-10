Federico Chiesa è uno dei giocatori più importanti ormai per la Juventus, e nella squadra bianconera è cresciuto tantissimo rispetto alle precedenti annate nella Fiorentina. Davvero nulla lascia presagire al momento un suo addio ai colori bianconeri. Eppure, in Spagna Diario Gol sostiene che l'esterno offensivo della Juve e della Nazionale azzurrae che per questo starebbe ascoltando anche offerte dall'estero. In particolare,Sarebbe una cessione a dir poco clamorosa.