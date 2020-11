13









Hanno dato tanto, tantissimo. La BBC, Barzagli-Bonucci-Chiellini. Protagonisti e baluardi di un dominio bianconero sul calcio italiano che ha anche trovato discrete soddisfazioni in campo europeo. Il tempo però avanza inesorabile per tutti e presto sarà ora, con tanti bei ricordi e ringraziamenti, di rinnovare completamente il trio. Barzagli già non gioca più, gli altri due elementi sono ancora in organico ma Fabio Paratici sta facendo le sue riflessioni. Come riporta Calciomercato.com Chiellini è in scadenza a fine stagione e ogni discorso di rinnovo è attualmente in sospeso, mentre Bonucci ha un contratto fino al 2024 ma non è intoccabile al 100%.



La Juventus avrà quindi bisogno di un nuovo acquisto di livello elevato da affiancare a De Ligt e Demiral: ecco il poker dei difensori nel mirino