Dal sito ufficialeNella giornata di oggi, mercoledì 31 maggio 2023, si è concluso il progetto "". Questo progetto, curato da Luigi(U13s – U7s Academy Supervisor) e da Paolo(Youth U13s to U7s Technical Coordination) e condiviso con Massimiliano(Youth Sport Manager), ha visto coinvolti tutti i bambini e i ragazzi dell'Attività di Base una volta a settimana per tutto l'arco della stagione 2022/2023.I nostri piccoli bianconeri - 208 in totale, suddivisi tra Under 7 (12), Under 8 (19), Under 9 (28), Under 10 (37), Under 11 (42), Under 12 (35) e Under 13 (35) - hanno partecipato attivamente a tante sfide sia sulle abilità di campo e più tecniche, sia su quelle interindividuali definite "di Vita".Con quale obiettivo? Quello di allenare il desiderio di migliorarsi con 5 principali focus, alcuni dei quali già evidenziati appena sopra: tecnico, motorio e di miglioramento individuale - le cosiddette abilità intraindividuali -, di comprensione e di abilità di Vita - le cosiddette abilità interindividuali - e di gioco simulato.Una serie di sfide, dunque, che hanno permesso a questi giovani bianconeri di mettersi in gioco per crescere a livello individuale e collettivo superando prove su prove dal diverso grado di difficoltà.Un percorso estremamente formativo che si è chiuso, come dicevamo, mercoledì 31 maggio con la presenza di 50 tesserati Juventus dell'Attività di Base all'allenamento della Prima Squadra maschile, al termine del quale i bambini e i ragazzi sono scesi in campo per svolgere una serie di giochi proprio insieme ai calciatori bianconeri.