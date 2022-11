Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, l'ex calciatore di Inter e Fiorentina Lele Adani, è tornato a punzecchiare ancora una volta Max Allegri.'Il Porto ha perso le prime due partite del girone di Champions, come la Juventus, ma non ha trovato scuse e ha vinto le altre quattro, arrivando primo nel girone. Vuol dire che lo spazio c'era, se trasformi tutto sul campo. Se non trovi responsabilità da palleggiare... Con Allegri la Juve ha fatto settanta partite, ma trovatemi cinque partite buone. Lì poi puoi avere la dignità di trovare scuse, altrimenti zitti e vergognarsi'.